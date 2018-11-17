Aday adayı Ekinci tempoyu artırdı

AK Parti Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci, beraberinde eski belediye başkanları ile birlikte Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM)'ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİLSAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Ali Ekinci'ye sonsuz destek vereceklerini ifade ederek, Battalgazi Belediyesi için aranan adayın Ali Ekinci olduğunu kaydetti.

Ekinci'ye çıktığı yolda başarılar dileyen Gezer, seçimlerin de hayırlı olmasını temenni etti.

Aday adayı Ali Ekinci de BİLSAM'a verdiği desteklerden dolayı Gezer'e teşekkür ederek, BİLSAM'ın önemli bir kuruluş olduğundan bahsetti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ekinci, yönetim anlayışlarının istişareye ve katılımcılığa dayandığını ifade etti.

Kendilerine görev verilmesi halinde sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine önem vereceklerini dile getiren Ekinci Battalgazi'yi hep birlikte yöneteceklerini söyledi.