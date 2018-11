Aday adayı Ekinci'den Eğitim-Bir-Sen ziyareti

31 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Battalgazi Belediye başkan aday adaylığı için müracaatını yaptıktan sonra çalışmalarına hız veren ve çalmadık kapı sıkmadık el bırakmamaya gayret eden Ali Ekinci'nin bugün son durağı Eğitim-Bir-Sen Malatya İl Başkanlığı oldu.

Günde 5'den fazla sivil toplum kuruluşunu ziyaret eden Ekinci, Eğitim-Bir-Sen ziyaretinde de Başkanlığa yeni seçilen Hüseyin Söylemez'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Söylemez'em görevinde başarılar dileyen Ekinci, eğitim camiasıyla yan yana olmayı istediklerini aktardı.

Ülkenin eğitimli insanlara ve eğitime büyük ihtiyaç duyduğunu aktaran Ekinci, okuyan ve sorgulayan bir gençliği arzuladığını ifade etti.

Söylemez'e projeleri ve yönetim anlayışından bahseden Ekinci, yönetim anlayışlarının istişareye ve katılımcılığa dayandığını belirterek, bu anlamda görev verilmesi durumunda kapılarının herkese açık olduğunu ifade belirtti.

Yönetime gelmesi halinde halka üstten bakan bir başkan asla ve asla olmayacağını aktaran Ekinci, “Benim en önem verdiğim konu bu. Biz yöneticileri niye seçeriz? Bizleri yönetsinler diye. Ama o koltuğa oturan adam bizim başımıza efendi olarak geliyor. Bir şey konuşmak için belki yüz kere kapısına gidiyoruz. Böyle olmaz, bu çok yanlış. O yönetici halk tarafından oraya getirildiğini unutmayacak. Bunu her an her saniye aklında tutacak. Amacını ve görevini asla unutmayacak. En önemlisi kim olduğunu unutmayacak. Yoksa halk o koltuğa getirdiği gibi götürmesini de bilir. Bu milletin feraseti ve basireti yüksektir. Bu milletle alay edilmez. Yöneticinin bir odası sadece halk için olacak ve o kapı hiç kapanmayacak. Herkesin başımın gözümün üstünde yeri vardır diyecek ve insanlara tepeden bakmayacak. Hiçbir şey yapamıyorsa en azından bir tebessüm ve birkaç tatlı söz edecek” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Ekinci, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde herkesin devletin ve Cumhurbaşkanının yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğitim-Bir-Sen Malatya İl Başkanı Hüseyin Söylemez ise, Ekinci'ye başarılar diledi.

Öte yandan bir yandan seçim çalışmalarını sürdüren Ekinci bir yandan da vatandaşların acısına ortak oluyor. Ekinci, STK ziyaretlerinin ardından 5 aileye de taziye ziyaretinde bulundu.