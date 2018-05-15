Aday adayı Er’den Ramazan ayı mesajı

Aday adayı Er, Ramazan ayında manevi duyguların en üst düzeye ulaştığını ve insanlar arasında kardeşlik duygularının pekiştiğini belirterek, “Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam Aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir ay. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu kutsal ay, marifet, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran Ramazan Ayı, mucizelerle dolu bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.