Aday adayı Gören seçim çalışmalarına hız verdi

Dönem MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören deçim çalışmaları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaretti.

Ziyarette bir konuşma yapan Gören, “Ben de Malatyalı esnaf olarak, kendilerini yakından takip ediyoruz, çalışmalarını beğeniyoruz ve takdir ettiğimiz bir büyüğümüz, çalışmalarından başarılar diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, “MHP’yi her zaman ülke çıkarını parti çıkarının ve şahsın çıkarının önünde tutan parti olarak görüyoruz. Ben bütün seçimlere giren siyasi partilere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Gören ve beraberindeki heyet daha sonra İşitme Engelliler Derneğini ziyaret ederek dernekteki engellilerin sorunlarını dinledi. Burada da bir konuşma yapan MHP aday adayı İzzet Gören, “Her sağlıklı bireyler bir engeli adayıdır, burada çocuklarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru olan eşyaları görüyorsunuz. Engelliler Haftasını kutluyorum. Ben de bir engeli babası olarak, her zamanın engellilerimizin yanında olmuşumdur. Tüm insanlığı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu

Aday adayı Gören daha sonra Akçadağ ilçesinde esnafları ziyaret ederek 24 Haziranda yapılacak seçimlerde destek istedi. Gören’e başarılar dileyen esnaflar ise seçimlerin hayırlı olmasını diledi.