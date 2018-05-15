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15 Mayıs 2018 17:57

Aday adayı Gören’den Ramazan ayı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Aday adayı Gören’den Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 17:57


Filistin’de yaşanan İsrail katliamı nedeniyle bu yıl Ramazan’a buruk girildiğini ifade eden Gören , ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasını protesto eden masumların katledilmesini şiddetle kınadığını söyledi.


Gören “Bütün İslam Alemi ve Müslümanlar tarafından özlemle beklenen 11 ayın sultanı Ramazan’a bir kez daha Malatyalı hemşehrilerim ve dostlarım ile birlikte erişmenin tarif edilemez mutluluğunu yaşıyorum. Her ramazan bereketiyle birlikte gelmekte ve bu bereketten sadece sofralarımız değil, insana dair her şeyin fazlasıyla nasiplendiği, dayanışmanın, hoşgörünün ve birliğin arttığı bir mübarek Ramazan ayını daha Malatyalı hemşehrilerim ile birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Zenginler oruç sayesinde fakir ve yoksulların durumunu daha iyi anlar. Böylece insanlar arasında şefkat, yardımlaşma ve merhamet duyguları daha da gelişir. Bu vesile ile toplumsal bütünlük daha kolay sağlanır. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının ailemiz, milletimiz, nefsimiz ve bütün İnsanlık için huzur ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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