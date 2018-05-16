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16 Mayıs 2018 16:37

Aday Adayı Gül seçim çalışmalarına hız verdi

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Aday Adayı Gül seçim çalışmalarına hız verdi

16 Mayıs 2018 16:37

Dönem MHP Malatya Milletvekili aday adayı Erol Gül seçim çalışmaları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.


Ziyarette bir konuşma yapan Gül, MESOB’un önemli bir kuruluş olduğundan söz ederek, yapılan çalışmaları takip ettiklerini ifade etti. MHP’nin esnafa büyük önem verdiğini belirten Gül, MHP olarak esnaflar için kalkınma projeleri hazırladıklarını söyledi. MHP’nin ülkenin yapıt taşı olduğunu aktaran Gül, 24 Haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin ise “MHP Malatya Milletvekili aday adayı olan Erol Gül kardeşimize başarılar diliyorum” diye konuştu.




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