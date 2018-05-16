Aday adayı Kopal’dan İsrail’e kınama

Terör devleti İsrail’in masum Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Turan Kopal da İsrail’i lanetleyerek yaşanılanlara üzüldüğünü belirtti. Kudüs’ün öneminden bahseden Kopal, "Müslümanların ilk kıblesi Kudüs şehri, Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya, Hz. İshak’tan Hz. İsa’ya kadar pek çok peygambere ev sahipliği yapmıştır. Kudüs, asırlar boyunca adalet, barış ve huzurun merkezi olmuştur. Ancak bir müddet önce ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı, Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmesine rağmen ABD uluslararası hukuku çiğneyerek İsral’i cesaretlendirmiş ve bölgedeki gerginliği tırmandırmıştır. Gözlerini kan bürünmüş İsrail askerleri sudan bahanelerle mazlum, silahsız ve çaresiz Filistin halkını öz vatanlarında toplu ölüm, işkence ve çok yönlü şiddet eylemleriyle yok etmektedir. Filistin de yükselen acı ve feryadı, haksızlığı ve zulmü tüm vicdanlar duymalı görmeli. Her insan evladının yapması gereken bu zulmü kınamak, Terör devleti İsrail’den hesap sormaktır. Kudüs, tekrar adalet, barış ve huzurun merkezi olmalıdır" diye konuştu.