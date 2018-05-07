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07 Mayıs 2018 17:45

Aday adayı Sandıkcı ilçeleri geziyor

AK Parti Malatya milletvekili aday adaylarından genç işadamı Turgut Sandıkcı ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Aday adayı Sandıkcı ilçeleri geziyor

07 Mayıs 2018 17:45


İlçe gezilerinde partililerin yanı sıra vatandaşlar ve esnaflarla da görüşen Turgut Sandıkcı, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bizlere gösterilen yakın ilginin odağı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi. Bunun farkındayız ve gittiğimiz her yerde insanlar bizlere gönüllerini açıyor. 15 yıl iktidarda bulunan bir partinin ve liderinin halk tarafından bu kadar sevilmesi büyük bir ayrıcalık. Bizler de AK Parti’den aday adayı olmanın gururunu yaşıyoruz. Nasip olur ve görev verilirse, bu halka hizmet etmekten onur duyarım" şeklinde konuştu. Vatandaşların ve esnafların sorunlarını da dinleyen Sandıkcı, parti ilçe temsilcilerine ise kendisine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.


Sandıkcı, Akçadağ İlçesi’nde Parti İlçe Başkanı Arif Tutal’ın yanı sıra Darende ilçesinde de İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nami Kalkan ile görüştü


Temayül değerlendirmesi


Bu arada, hafta sonunda AK Parti’de yapılan temayül yoklamasını da değerlendiren Turgut Sandıkcı,"AK Partide siyasete genç yaşımızda atıldık ama gördük ki partililerimiz bizi kucakladı ve bizlerden desteklerini esirgemedi. Ben bu anlamda tüm partili kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Mücadelemiz partimizin başarısı içindir” diye konuştu.




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