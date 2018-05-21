Aday adayı Unat seçim çalışmalarına devam ediyor

Ziyarette konuşan Unat, Hacı Uğur Polat’ın Malatya için çok büyük işler yapan bir başkan olduğunu belirterek kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Partinin büyük bir dava partisi olduğunu ifade etti.

Sabri Unat’ın seçim çalışmasını çok yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Polat, Unat’a çıktığı yolda başarılar diledi.

Aday adayı Unat, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkan Koca Unat’a başarılar diledi.

Unat daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.