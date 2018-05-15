Aday adayı Unat seçim gezilerini sürdürüyor

dönem AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat, eski şire pazarındaki esnafları ziyaret etti.

Unat’a pekmez dopingi

Pazarda dükkanları bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek sorunlarını dinleyen ve destek isteyen Unat’a bir esnaf pekmez ikram etti.

Esnafların yakın ilgi gösterdiği Unat, sokakta geçen vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etti.

“24 Haziran büyük önem arz ediyor”

Esnaflara ve vatandaşlara AK Partinin yaptığı hizmetleri anlatan Unat, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek Türkiye’nin çok büyük bir viraja girdiğini söyledi.

“Müslümanların birlik olması lazım”

Türkiye ve İslam coğrafyasına karşı büyük oyunlar oynandığını belirten Unat, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı kınayarak, İsrail’i lanetledi. Müslümanlara yapılan zulmün artık durması gerektiğinden bahseden Unat, Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade etti.

Tüm Müslümanların Ramazan ayını da tebrik eden Unat, Ramazan’ın ülkeye ve Müslümanlara huzur ve barış getirmesini temenni etti.

“Malatya’nın bir evladıyız”

Kendisinin Malatya’nın bir evladı olduğunu dile getiren Unat, esnaflara büyük önem verdiklerini ve seçilmesi durumunda esnafların sorunlarının çözümü için büyük emek sarf edeceklerini kaydetti.

Altın karşılıklı para önerisi

Ülke ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü aktaran Unat, yükselen kur ve faizlerin düşmesi için de merhum Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın da savunduğu altın karşılıklı para projesinin öneminden bahsetti.

Projenin hayata geçirilmesi durumunda enflasyonun sıfıra ineceğini vurgulayan Unat, “Enflasyon düşerse faizler düşecek ve üretken yatırımlar başlayacak. Bundan hem esnafımız yararlanacak hem işletmecimiz hem de iş adamımız yararlanacak” diye konuştu.

Aday adayı Unat’a başarılar dileyen esnaflar ise, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.