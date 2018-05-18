Aday adayı Unat’tan Kudüs açıklaması

Malatya’da taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya milletvekili aday adayı Sabri Unat, Kudüs konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Yüreğimiz yanıyor”

İsrail’i büyük bir öfkeyle kınadığını söyleyen Unat, “Kalbimiz Filistinli kardeşlerimizle beraber, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Orada kardeşlerimiz katledilirken bizim bu Ramazan gününde yüreğimiz yanıyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah orada İsrail’in zulmüne direnen Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun, onlara güç versin, sabır versin. Allah İsrail’i kahretsin. Oradaki kardeşlerimiz dünyadaki bütün Müslümanlar adına savaşıyor. Bütün dünya İsrail’in zulmüne göz yumarken onlar yummadı. Müslümanlar susarken onlar susmadı. Allah yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

“Her zaman Kudüs’ün yanındayız”

Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten Unat, “Cumhurbaşkanımızın da bugün Kudüs mitinginde ifade ettiği gibi, Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs, bir semboldür. Müslümanların bir imtihanıdır. Ama maalesef İslam dünyası Kudüs imtihanı ile sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır. Müslümanların Kudüs’e sahip çıkması lazım. İnsanlığın Filistinlilere sahip çıkması lazım. Biz Türkiye olarak her zaman Kudüs’ün ve Filistin’in yanındayız, arkasındayız. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.