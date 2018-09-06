Ben arkadaşlarıma inanıyorum” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan orta saha oyuncuları Adem Büyük ve Guilherme Costa Marguez, takımdaki son durumu değerlendirdi. Kaybettikleri Konyaspor maçında kötü oynadıklarını belirten Adem, “Bize yakışmayan bir futbol oynadık. Özellikle ilk 3 hafta iyi oynadıktan sonra böyle bir futbol oynamak bize yakışmadı. Tabi biz de beklemiyorduk açıkçası ve onun nedenlerini bugünden itibaren araştıracağız, analizlerimiz ona göre yapacağız. O maçta yaptığımız hataların en azından büyük bir bölümünü bir sonraki maçta yapmamaya çalışacağız. Gerçekten çok kötü oynadık. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Aslında baskılı başladık ama daha sonra futbol anlamında daha iyi şeyler yapamadık. Antrenmanda çalıştığımız ve rakibin eksik yönlerini bildiğimiz halde doğruları yapamadık. Üzgünüz, taraftarları üzdük, şehrimizi üzdük ama bizler de onlar kadar üzüldük. Çünkü böyle bir atmosferde, böyle bir ortamda maç kaybetmemiz bize yakışmadı ve kendi sahamızda kaybettik. Yakaladığımız pozisyonlar vardı, değerlendirebilseydik en azından maç bambaşka bir boyuta gelecekti. Belki de kazanabilirdik bu kötü oyuna rağmen. Tabi ki biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz, kazanmak için mücadele ediyoruz ama bazen olmuyor. İstediğiniz gibi gitmiyor bazı şeyler. Kimisi gününde oluyor, kimisi bambaşka psikoloji ile maça çıkıyor ve maçı oynuyor. Dediğim gibi kaybetmek, böyle kaybetmek bize yakışmadı. En azından iyi bir futbol oynasaydık tesellimiz olurdu. Artık geride kaldı. Dediğim gibi analizimizi yapacağız ve yaptığımız hataları bir daha yapmayacağız. Çünkü bu aradan sonra önemli maçlar var, deplasmana gidiyoruz. Burada yapmış olduğumuz hataları deplasmanda yaparsak büyük takımlara karşı, kaliteli oyuncalara karşı yaparsak bambaşka sonuç çıkar ortaya. Tabi ki biz buna fırsat ve izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren de çalışmalara başlıyoruz. Umarım ilk 3 haftada izlettiğimiz Yeni Malatyaspor’u bu haftadan itibaren tekrar izletiriz diye düşünüyorum. Çünkü ben arkadaşlarıma inanıyorum. Şehrime inanıyorum o yüzden her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum” dedi.

“Futboldan öğreneceğimiz daha çok şey var”

Bu sezon transfer edilen Brezilyalı Guilherme Costa Marguez ise hatalarından ders çıkaracaklarını belirterek, “Tabi 3 maçta 7 puandan sonra herkes bizden son maçı evimizde kazanmamızı bekliyordu. Biz de böyle bir beklenti içindeydik ama futboldan öğreneceğimiz daha çok şey var. Şimdi hatalarımıza bakıp kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Geçen sene çok maç oynadım bu pozisyonda. Tabi hocamız istedi orada oynamamı. İkinci yarı sezon başında lig başlarken bana başka yerlerde de ihtiyaç oldu. Ben oralarda oynayacağımı söyledim, benim için hiçbir problem yok. Ben her yerde oynayabilirim. Sağ kanat oynamayı ya da 10 numara oynamayı tercih ediyorum. Biz iyi takımız. Güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyorum. En azından bu takımın ligi geçen sene bitirdiği yerde bitireceğine eminim ama bunun için çok çalışmak ve ayrı ayrı konsantre olmak gerekiyor” diye konuştu.