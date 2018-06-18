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18 Haziran 2018 13:04

Adil Gevrek: “Bugün görevi bıraksam 9-10 milyon artıyla devrederim”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü başkanı Adil Gevrek, yönetim olarak mali kongrede ibra edilmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Görünürde 23 milyon TL’lik bir borcumuz var.

Adil Gevrek: “Bugün görevi bıraksam 9-10 milyon artıyla devrederim”

18 Haziran 2018 13:04

Bu borcun 14 milyonu kur farkı. Bu durumu her kulüp yaşadı ne yazık ki. Diğer 7,5 milyonu ise yeni tesisimiz, sahalarımız, kulübe alınan araçlar ve alt yapıya harcanan para. Bugün görevi bıraksam 9-10 milyon artıyla devrederim” dedi.


Evkur Yeni Malatyaspor’da mali kongrenin ardından gözler yeni sezon çalışmalarına çevrilirken, kulüp başkanı Gevrek yaptığı açıklamada mali açıdan geçen sezonu başa baş kapattıklarını söyledi.



“Geçen sezonu başa baş kapatmışız”


Kulüp olarak geçen sezon 14 milyon TL kur farkı yediklerini belirten Gevrek, “Mali genel kurulumuzu yaptık ve tabloyu kamuoyuyla paylaştık. Görünürde 23 milyon TL’lik bir borcumuz var. Bu borcun 14 milyonu kur farkı. Bu durumu her kulüp yaşadı ne yazık ki. Diğer 7,5 milyonu ise yeni tesisimiz, sahalarımız, kulübe alınan araçlar ve alt yapıya harcanan para. Zaten gelir ve gider tablosuna bakıldığında birbirini dengeliyor. Bu da geçen sezonu başa baş kapattığımızı gösteriyor” dedi.



“Mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz”


Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspr Kulübü olarak önümüzdeki sezon için mevcut borçlarını düşürmeyi hedeflediklerini de ifade ederek şunları söyledi:


“Biz mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Kongrede ortaya çıkan tablo kur farkı olmasaydı bizim için başarı sayılabilirdi. Şunu açık söyleyeyim, Kulübümüzün görünürde 23 milyon TL’lik bir borcu var ama bugün kulübü bıraksam 9-10 milyon artıyla devrederim. Mevcutta bir futbolcu kadrosu var. Ligde kalma bedeli olarak da TFF’den 32 milyonluk bir kaynak aktarma durumu olacak. Seneye inşallah bu tablonun çok altına inmiş bir şekilde mali genel kurulumuzu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”




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