Adil Gevrek: “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor”

Futbolcu yetiştiren, kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Takımdaki son durum ve bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Gevrek, camiaya umut verdi. En büyük hedeflerinin Süper Lig'de ayakları yere basan, kalıcı bir takım olmak olduğunu belirten Gevrek, “Evkur Yeni Malatyaspor olarak her sezon üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Avrupa kupaları hedefimizi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bizim için bu hedeften daha da önemli olan ligde ayakları yere basan, kalıcı bir takım olabilmemiz. Bunun için de sabırlı ve akılcı işler yapmak istiyoruz. Sezona iyi başladık, ancak bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Oynadığımız son Konya maçındaki görüntümüz iyi değildi. Milli aradan sonra Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağız. Onlar da yavaş yavaş temposunu bulan bir takım. Tabi işimiz kolay değil, ancak oradan puan çıkaracak kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“Kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz”

Gevrek, “Büyük camiamız rahat olsun, bu kulüp sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Futbolcu yetiştiren, kendi kaynaklarıyla yürüyen bir kulüp olma yolunda ilerliyoruz. Tesisleşme, altyapı ve kaynak oluşturma noktasındaki çabalarımızın kısa vadede meyvelerini vermeye başlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.