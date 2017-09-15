Adil Gevrek: “Ertuğrul Sağlam olabilirsin, burası da Malatyaspor”

Ertuğrul Sağlam olabilirsin, burası da Malatyaspor” dedi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli teknik adama sert sözlerle yüklendi. Herkesi yarın ki maça davet ederek başlayan Gevrek, “Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, Valimiz Ali Kaban’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’a, milletvekillerimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Sadi Fındıklı’ya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir ay içerisinde çok ciddi ve hızlı bir çalışma başlatıldı. Bursaspor maçı yeni statta oynanacak. Stadın eksiklerimiz yüzde 95’i tamamlandı. Ufak tefek sıkıntılar var ama maçın oynanmasına engel olan bir durum yok. Bursaspor maçı yeni statta ilk maçımız olacak ve taraftarlarımızla birlikte orada olacağız. Stada onay verilmesiyle birlikte biletlerin internet üzerinden satışı başladı. Yeni ve eski stadın önünde de passolig ve bilet satışı devam ediyor. Eski stadın orada maç günü passolig satışı da yapılacak. Herkesi yeni stadımıza bekliyoruz”

“Kaçarak buradan çekip gitmek, takımı maça iki gün kala bırakmak doğru bir şey değil”

Gevrek, Sağlam’ın haber vermeden kaçarcasına gittiğini belirterek, “Haberimiz yokken hocanın hiç kimseye haber vermeden çekip gitmesi kabul edilemez. Mazeret ne olursa olsun kimseye haber vermeden, kaçarak buradan çekip gitmek, takımı maça iki gün kala bırakmak doğru bir şey değil. Bu asla kabul edilemez. Ne iş ahlakına ne hocalığa yakışmadı, bu doğru olmadı. Madem bir sıkıntı var; madem bahsettiğin, sıkıntı dediğin, mazeret gösterdiğin şeyler var, milli maç arası vardı, o zaman ayrılabilirdi. O da olmadı Kasımpaşa maçından sonra istifa edebilirdin. Peki, ne değişti de Kasımpaşa maçından sonra gittin. Bize, ‘Şu sıkıntılar var, ayrılıyorum’ demesi gerekmiyor mu? Ayrılıklar olabilir. Türk futbolunda ilk defa bir hocayla çalışmıyorum ya da ayrılmıyorum ama ayrılığın böyle olması bana göre etik, doğru değil. İstifanın zamanlaması hakikaten bizi düşündürüyor. Kamuoyunda ‘Ertuğrul Sağlam geldi, gitti. Niye gitti?’ farklı farklı söylentiler var. ‘Ertuğrul Sağlam gibi bir hocayı elimizden nasıl kaçırdık?’ deniliyor. Aslında o arkadaşlar bilse, ben söylemek istemiyorum. Herkes göründüğü gibi olacak. Uzaktan bakınca öyle olmuyor”. Bu yönetimde, futbolcusu da, hocası da Malatyaspor’un üzerinde değil. Hiç kimse burnunun ucuyla Malatyaspor’a, Malatyaspor camiasına bakamaz. Böyle bir şeyi kabul etmeyiz. O gün şartlarında Ertuğrul hocayla anlaşırken bana göre yanlış bir şey yapmadık, doğru karar verdik. Doğru bir hocayla yola devam ettik. Çalıştıktan sonra birbirimizi tanıdık, anlayabildik. Hocayla sözleşme yapılırken de yeni çıkan bir takım olduğumuzu, tesislerimizin durumunu, camianın durumunu, Malatyaspor’un durumunu tek tek anlattık. Transfer politikamız da anlatıldı. Bunların hepsi bilinçli bir şekilde oldu. Farklı bir şey söyleyip, daha sonradan geldiğinde karşısına farklı bir şey çıkmadı. Biz, 4 yılda yaptığımız transferleri, işleri anlattık. Hocayı da dinledik. Karşılıklı konuşarak, anlaştık. 5 yıldızlı tesisimiz var, geldiğinde tesis yok gibi bir durum olmadı, mevcut tesislerimize geldi. Tesis yok takım çadırda mı ya da dışarı da mı kalıyor? Şuan 5 yıldızlı otelde kalıyor, herkes memnun, hiçbir futbolcumuzun şikayeti yok. Hiçbirinin sıkıntısı yok. Güzel bir tesis yapılıyor ama şuan kaldığı 5 yıldızlı otelden daha iyi bir tesis değil. Güzel bir tesis ama 5 yıldızlı otelde kalıyorsun, herkes burada kalmak istiyor. Bunun mazeret gösterilmesi doğru bir şey değil” şeklinde konuştu.

“Bana sunulan 3 futbolcu, 2. Lig ve TFF 1. Lig’de takım bulamıyor”

Transfer politikasında Sağlam ile fikir ayrılığı yaşadıklarını doğrulayan Gevrek, “Doğru, transferde fikir ayrılığı olabilir. Biz, sportif direktörümüz, hocamız, transfer komitesiyle istişare yaparak, transferlerimizi gerçekleştirdik. 3 yıl içerisinde yaşadığımız şampiyonluklarda bu transferler yapıldıysa, transfer politikamızı aynı şekilde sürdürdük. Hocasıyla, sportif direktörüyle, yönetimle istişare yaptık. Bu transfer politikasıyla biz 3 yıl içerisinde iki şampiyonluk yaşadık. Malatya, 10 yıl sonra 3 yıl içerisinde üst üste şampiyonluk yaşadı. Üzülerek söylüyorum bunu görmemezlikten gelen arkadaşlar var. Herkesin buna katkısı oldu. Bu şampiyonluklar bizim zamanımızda yaşandı. ‘Yanlış’ denilen şeyler oldu ama çok şükür Allah bizi mahcup etmedi. Transferlerimizde de, izlediğimiz politikada da hep doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Hatalar, yanlışlar olabilir, çalışan insanlar hata yapar. Yaptığınız transferlerin 1-2’si tutmayabilir, bunlar normal şeyler. Bunlar mutlaka olacak ama biz yaptığımız işlerin samimi, doğru bir şekilde istişaresini yaptık. Transfer fikir ayrılığında bana sunulan 3 futbolcu, 2. Lig ve TFF 1. Lig’de takım bulamıyor” diye konuştu.

“Hoca giderken cebinden 150 bin Euro yatırıp, gitti diye bir kaide yok”

Gevrek, Sağlam’ın giderken cebinden para ödediği yönündeki iddialara ilişkin de konuşarak, şunları söyledi:

“Hoca giderken cebinden 150 bin Euro yatırıp, gitti diye bir kaide yok. Hocaya biz 250 bin Eruo peşinat verdik. 60 bin Euro’da maaşı vardı, 310 bin Euro. Hoca kendi cebinden para yatırarak gitmedi. Türkiye’de belki de diğer kulüplerin yapmadığını yaptık ve fesih bedeli olarak 150 bin Euro bedel koyduk. Biz feshetseydik 150 bin Euro tazminat edecektik, hoca tek taraflı feshederse 150 bin Euro ödeyecek. Hocayla anlaşırken 34 madde çıkarttım. Eğer o gün o maddeleri çıkarmamış olsaydım, bugün haksız bir fesih yapmasına rağmen iki yıllık parasını alıp gidecekti ve bu kulüp borcun altına girecekti. 150 bin Euro haksız fesih nedeniyle kulübe ödeyeceği paradır. Bu takımın her şeyi taraftarlardır. Taraftarlarımız her zaman bu takıma sahip çıktı. Bu takım, taraftarların, esnafların, Malatya’nın takımıdır. Bu hepimizin takımı ve hepimiz bu takıma sahip çıkacağız. Maça iki gün kala bir hocanın bırakıp, gitmesine de ‘hoca haklı’ diye yazanlara şunu söylüyorum, maça iki gün kala gitmenin bir haklılığı olamaz. Bu şekilde söyleyenlerin niyetinden de şüphe ederim. Bunun hiçbir haklılık payı olamaz. ‘Tesis yetişmedi’ deniliyor, tesis orada. Bu işte de bir hayır vardır. İyi bir takım kurduk. İyi bir takımımız var. Yöneticiler, hocalar, hepimiz gelip geçiciyiz ama Malatyaspor kalıcıdır. Taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını istiyoruz.”

“Ertuğrul Sağlam olabilirsin, burası da Malatyaspor” diyerek yüklenen Gevrek, “

Sözlerinin sonunda Sağlam’a, “Ertuğrul Sağlam olabilirsin, burası da Malatyaspor” diyerek yüklenen Gevrek, “Malatyaspor’u küçük görerek, o oldu, bu oldu, her istediğin iki dakikada önüne gelecek, şu olacak bu olacak diye göremezsin. Sen buranın çalışanısın. Ertuğrul Sağlam olabilirsin, burası da Malatyaspor. Sana Ertuğrul Sağlam saygısı, sevgisi gösterildi. Sana Ertuğrul Sağlam gibi davranıldı. Bağrımıza bastık. Bu son yapılan şey, milli maç arası, Kasımpaşa maçından sonra yapmak varken, Bursaspor maçına iki gün kala gidersen farklı bir şey ararım. Burada iyi niyet yok” diye konuştu.