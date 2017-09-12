haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmazken, maçı değerlendiren kulüp başkanı Adil Gevrek, “İyi oynadık, karşılığı bu olmamalıydı” dedi.

Karşılaşmayı Malatyalı iş adamlarıyla birlikte tribünden izleyen Gevrek, İHA’ya yaptığı maç değerlendirmesinde alınan yenilgiye rağmen takımın iyi futbol oynadığını söyledi.

1 puanı son dakika golüyle kaçırdıklarını belirten Gevrek, “Maç geneline bakıldığında sahada iyi oynayana bir takım vardı. Süper Lig’de alınan her puanın değerinin çok büyük diye düşünüyorum. Bizde bu maçtan puan ya da puanlar alabilirdik. Tabi bakıldığında biz yeni bir takımız. Ancak buna rağmen maç içerisinde bölüm bölüm kaliteli işler yapıyoruz. Henüz forma giymemiş oyuncularımız var. Adem ve Diallo da kaliteleriyle bu takıma çok şey katacak oyuncular. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğiz. Taraftarımızdan bu maçlık özür diliyoruz. Önümüzdeki Bursa maçıyla bilirlikte yeni bir sayfa açacağız. Yeni stadımızda oynayacağımız bu karşılaşmada her şeyimizle güzel bir fotoğraf karesi ortaya koymak istiyoruz” dedi.

“Orada kırmızı kart çıkması için Aytaç’ın ölmesi mi gerekliydi”

Gevrek, hakemlerle ilgili konuşmaktan kaçınmalarına rağmen, yapılan hataların canlarını yaktığını da belirterek, “Bakıldığında maç içerisinde kırılma anı diyebileceğimiz bir pozisyon var. Hakemlerin gözünün önünde oyuncumuz Aytaç Kara’ya yapılan ve tamamen sakatlamaya yönelik olan bu harekete sarı kart gösterildi. Futbol kamuoyu bu pozisyonu defalarca izlesin, onlar ne görecekler merak ediyorum. Orada kırmızı kart çıkması için Aytaç’ın ölmesi mi gerekliydi. Rakip o dakikada eksik kalsa dengeler daha farklı olacaktı” diye konuştu.