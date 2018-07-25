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25 Temmuz 2018 11:48

Adil Gevrek, transfer eleştirilerine cevap verdi

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulüp olarak transferde geç kalma nedenlerini açıklayarak, "Transferlerin doğru olması için geç oluyor" dedi.

Adil Gevrek, transfer eleştirilerine cevap verdi

25 Temmuz 2018 11:48


Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Talip oldukları oyuncuların alınması kolay isimler olmadığını belirten Gevrek, transferde 4 senedir aynı şeyleri yaşadıklarını belirtti. Transferde geç kalınması yönündeki eleştirilere cevap veren Gevrek, "Transferlerin doğru olması için geç oluyor. Alacağımız isimler kolay isimler değil. Biliyorsunuz bu dördüncü senedir ve dört senedir aynı şeyi yaşıyoruz. 4 yıldır biz transfer konusunda hep geç kalıyoruz. Ama sonuç olarak nokta transferleri doğru yapabilmek önemlidir. Ben transfer yapıyorum diyerek hemen bu işe başlayabilirdik ama maddi anlamda da o dengeyi sağlamamız lazım. Bir de gelen transferlerin doğru transferler olması lazım. Bu yüzden biraz geç oluyor. Belki bu sene geç olacak ama doğru transferler olacak" diye konuştu.




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