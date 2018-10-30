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Adil Gevrek'ten altyapıya ziyaret

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, altyapı tesislerini ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı antrenörleri ve futbolcularını ziyaret eden Gevrek, Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden ile bir süre sohbet etti. Gevrek burada yaptığı açıklamada, “Altyapıya her zaman her türlü desteği verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle Süper Lig'e yükseldikten sonra altyapımız da başarılı bir grafik sergilemeye başladı. Bu anlamda başta altyapı sorumlumuz Mehmet Maden olmak üzere, altyapı hocalarımız ve çalışmalarımıza teşekkür ediyorum. Kısa sürede her anlamda büyük aşamalar kat ettik. Tabi burada devamlılık ve futbolcu yetiştirme noktasında daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Günümüz futbol dünyasında ne yazık ki altyapılarına gerekli önemi vermeyen kulüpler ekonomik olarak rahat nefes alamıyorlar. Biz de bu duruma düşmemek ve kendi yağımızda kavrulmak için bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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