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05 Ağustos 2018 16:22

Adil Gevrek’ten transfer açıklaması

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferlerin geç yapıldığı yorumlarına değinerek, “Takıma, hocamızın istediği ve a planı ve b planı dediğimiz oyuncuları beklediğimiz için transferde gecikmeler oldu.

Adil Gevrek’ten transfer açıklaması

05 Ağustos 2018 16:22

Bu gecikmeler doğru transferlerin olması için oldu” dedi.


Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques’in imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferlerin geç yapılmasının altında farklı nedenler yattığından söz ederek, “Guilherme’nin transferi, 1.5 ay sürdü, Donald da o şekilde. Bizim önceliklerimiz vardı. Daha doğrusu bu takıma hocamızın istediği a planı ve b planı dediğimiz oyuncuları beklediğimiz için gecikmeler oldu. Bu gecikmeler doğru transferlerin olması için oldu. Gönül isterdi ki bu transferler bir an önce bitsin, kampa oyuncular katılsın ama bireysel olarak futbolcuların hazır olduğunu söyleyebilirim ama tabi ki bu takımla çalışmakla bir olmaz. Geç kalma sebeplerimizden bir tanesi de bu isimleri buraya getirmek. Bir an önce bitmesini biz de istedik ama önemli olan doğru transferlerin olması, gelip takıma katkı sağlaması ve istediğimiz transferlerin olması” şeklinde konuştu.


Gevrek, 2 transfer daha yapıp transferi kapatacaklarını aktararak, “Biz daha önce 3 veya 4 transfer yapacağız demiştik. Şimdi 2 tane oldu 1 veya 2 tane transfer ile transfer sezonunu kapatacağız ve o transferleri de en kısa süre içerisinde takıma katacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Son güne kadar transferler olabilir. İlerleyen günlerde ne olur bilemeyiz ama son güne kadar transferler devam edecek” diye konuştu.




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