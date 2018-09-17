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Adıyaman'da farklı olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı

Malatya’da çeşitli suçlara karışan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da çeşitli suçlara karışan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Malatya'da Nasuhi caddesinde silahla yaralama, Tecde Mahallesinde kurşunlama ve emeksiz alt geçitte yaralanma olayları ile ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ateşli silahla kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, iş yeri kurşunlama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karışan 5 şüpheli operasyon ile gözaltına aldı.


Asayiş Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A. A., A. K., H. Ç., M. A. ve C. A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

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