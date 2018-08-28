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28 Ağustos 2018 17:27

Afgan işçinin feci sonu

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu işçi, düştüğü yem karma makinesinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Afgan işçinin feci sonu

28 Ağustos 2018 17:27


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hezenek Mahallesi Kaynarca Sokak’ta yaşanan olayda bir çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Abdulhadi A. dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, makinede sıkışan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.


Ekipler, feci şekilde hayatını kaybeden Afgan gencin cesedini çıkarırken, nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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