Ağbaba oyunu memleketi Malatya’da kullandı

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “İnşallah, Türkiye hep beraber gerginlikten uzak, herkesin birbirine hoşgörüyle ve sevgiyle baktığı bir dönemi yaşar. Türkiye terörün olmadığı, insanların mutlu olduğu bir ülke olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin olmazsa olmazı, biz bu topraklarda barışı, hoşgörüyü devam ettirmeliyiz. Çünkü Anadolu’da yaşayan insanlar Yunus Emreler, Hacı Bektaşlar, Mevlanalar bu topraklara hep barış, kardeşlik ve hoşgörü tohumları ektiler. Biz bu topraklarda aslanla ceylanı aynı kucakta barış içerisinde yaşatan bir kültürden geliyoruz. Bu nedenle birliğimizi beraberliğimizi bozmadan, kardeşliğimizi bozmadan bu yaşantımıza devam etmeliyiz. Malatya’da da aynı şekilde hangi görüşten olursa olsun hep birlikte güzel şehirde daha mutlu, daha özgür yaşayabilmeliyiz. İnsanların fikirlerinden dolayı sorgulanmadığı, tek tip olmadığı bir Türkiye ve Malatya hayal ediyoruz. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Bizi biz yapan, Anadolu’yu zengin yapan farklılıklarımızdır, farklı renklerimiz, farklı çizgilerimiz, farklı görüşlerimizdir. Bu farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görüp yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.