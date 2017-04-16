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16 Nisan 2017 15:13

Ağbaba oyunu memleketi Malatya’da kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, referandum oyunu memleketi Malatya’daki Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullandı.

Ağbaba oyunu memleketi Malatya’da kullandı

16 Nisan 2017 15:13


Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, “İnşallah, Türkiye hep beraber gerginlikten uzak, herkesin birbirine hoşgörüyle ve sevgiyle baktığı bir dönemi yaşar. Türkiye terörün olmadığı, insanların mutlu olduğu bir ülke olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin olmazsa olmazı, biz bu topraklarda barışı, hoşgörüyü devam ettirmeliyiz. Çünkü Anadolu’da yaşayan insanlar Yunus Emreler, Hacı Bektaşlar, Mevlanalar bu topraklara hep barış, kardeşlik ve hoşgörü tohumları ektiler. Biz bu topraklarda aslanla ceylanı aynı kucakta barış içerisinde yaşatan bir kültürden geliyoruz. Bu nedenle birliğimizi beraberliğimizi bozmadan, kardeşliğimizi bozmadan bu yaşantımıza devam etmeliyiz. Malatya’da da aynı şekilde hangi görüşten olursa olsun hep birlikte güzel şehirde daha mutlu, daha özgür yaşayabilmeliyiz. İnsanların fikirlerinden dolayı sorgulanmadığı, tek tip olmadığı bir Türkiye ve Malatya hayal ediyoruz. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Bizi biz yapan, Anadolu’yu zengin yapan farklılıklarımızdır, farklı renklerimiz, farklı çizgilerimiz, farklı görüşlerimizdir. Bu farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görüp yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.




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