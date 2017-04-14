Ağbaba referandum çalışmalarını sürdürüyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Ramazan Toptaş, "Bu yoğun programlarında bizi ziyaret ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, referandum sürecine değinerek,”Pazar günü Türkiye’nin nasıl yönetileceğine hep birlikte karar vereceğiz. Eveti savunanlar da ‘hayırı savunanlar da bu sistemin tek adamlık getireceğini iddia ediyorlar. Bu yüzden kararımızı iyi vereceğiz. Burada bir siyasi partiye veya siyasi partinin bir adayına oy vermeyeceğiz” dedi.

Ağbaba, kampanya döneminin adil bir şekilde geçmediğini de savunarak, “Bu referandumun adil olup olmadığı sadece Pazar günü kullanılan oyların sağlıklı bir şekilde kullanılması ile ilgili değil. Haksız bir rekabete uğradığımızı söyleyebiliriz. Geçen gün bir araştırma yaptık, televizyonlarda toplam 30 bin dakika ‘evet’ konuşulmuş, 2 bin 700 dakika ise ‘hayır’ konuşulmuş. Ayrıca devletin bütün imkanları maalesef ‘evet’i anlatmak için kullanılıyor. Bu bir haksız rekabettir. Bunları kabul etmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Oda Başkanı Toptaş, Ağbaba’ya tablo hediye etti.