Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:26

Ağbaba referandum çalışmalarını sürdürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, referandum çalışmaları kapsamında Malatya Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti.

Ağbaba referandum çalışmalarını sürdürüyor

14 Nisan 2017 16:26


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Ramazan Toptaş, "Bu yoğun programlarında bizi ziyaret ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, referandum sürecine değinerek,”Pazar günü Türkiye’nin nasıl yönetileceğine hep birlikte karar vereceğiz. Eveti savunanlar da ‘hayırı savunanlar da bu sistemin tek adamlık getireceğini iddia ediyorlar. Bu yüzden kararımızı iyi vereceğiz. Burada bir siyasi partiye veya siyasi partinin bir adayına oy vermeyeceğiz” dedi.


Ağbaba, kampanya döneminin adil bir şekilde geçmediğini de savunarak, “Bu referandumun adil olup olmadığı sadece Pazar günü kullanılan oyların sağlıklı bir şekilde kullanılması ile ilgili değil. Haksız bir rekabete uğradığımızı söyleyebiliriz. Geçen gün bir araştırma yaptık, televizyonlarda toplam 30 bin dakika ‘evet’ konuşulmuş, 2 bin 700 dakika ise ‘hayır’ konuşulmuş. Ayrıca devletin bütün imkanları maalesef ‘evet’i anlatmak için kullanılıyor. Bu bir haksız rekabettir. Bunları kabul etmek mümkün değil” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından, Oda Başkanı Toptaş, Ağbaba’ya tablo hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    20°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:01
  • Güneş :05:44
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:20
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!