Ağbaba’dan MTB’ye ziyaret

Dönem Malatya Milletvekili adayı Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz ve diğer adaylarla birlikte Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, seçim sürecinin sağlıklı ve demokratik bir biçimde tamamlanmasını diledi. MTB hakkında da bilgiler veren Özcan, “Malatya Ticaret Borsası yıllık 2 milyon TL bir hacimle üyelerine maksimum hizmet veriyor. 7 tane meslek grubumuzun içerisinde en önemlisi ekonomimizin tam merkezinde olan kayısı ile ilgili grubumuz. Yaklaşık 100 bin ton ihracat ve 350 milyon dolarlık bir hacimle yıllara sarih baktığınız zaman ortalama bu bantta devam ediyoruz. Kırmızı et ve hayvancılıkta da Malatya’da önemli bir mesafe alındı. Şu anda hayvancılık OSB son aşamada, yaklaşık 22 bin hayvanın yetiştirileceği bir Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Yine lisanslı depoculuk ile ilgili son aşamaya geldik” şeklinde konuştu. Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, STK’laırn görüş ve düşüncelerini önemsediklerini aktardı. 24 Haziran seçimlerine değinen Ağbaba, CHP’nin önemli seçim vaatleri bulunduğuna dikkat çekerek, “Aslında parti olarak 2015’teki seçim bildirgesi ile birlikte bir ezberi bozduk. Eskiden iktidar vadeder iktidar yapardı, şimdi muhalefet vadediyor iktidar yapıyor. Türkiye’de önemli meselelerin çözümünde CHP’nin önemli bir katkısı oldu. Örneğin asgari ücretin bin 500 lira olması, taşerona kadro verilmesi gibi konular bizim sayemizde çözüldü. Şimdi artık bizim açıkladığımız bildirgeleri herkes dikkatlice takip ediyor. Eğitim, sağlık, ekonomi gibi alanlarda önemli vaatlerimiz var. Huzur için, gerginliğin azalması için önemli şeyler söylüyoruz. Yine bu dönem mazotu 3 lira yapacağız, diyoruz. Asgari ücreti 2 bin 300 lira yapacağız, diyoruz. Şimdi artık herkes biliyor ki CHP söylüyorsa bir temeli var” diye konuştu.