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28 Mayıs 2018 13:56

Ağbaba’dan MTSO’ya ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve milletvekili adayları ile birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını (MTSO) ziyaret etti.

Ağbaba’dan MTSO’ya ziyaret

28 Mayıs 2018 13:56


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, milletvekili adaylarına başarılar dileyerek, “Ülkemiz için, memleketimiz için her şeyin hayırlısı olsun, arzumuz bu yönde” şeklinde konuştu. Sadıkoğlu ve yönetimine başarılar dileyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “MTSO’da kısa süre önce yaşanan değişimin ardından genç bir arkadaşımız ve ekibi göreve geldi. İnşallah kendileri çıtayı daha da yukarılara çıkarır ve Malatya’nın ticaret ile sanayisine katkı sağlarlar” diye konuştu.




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