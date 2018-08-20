Ağbaba’dan Polat’a ziyaret

Ziyarete ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ve Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin’de katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Acil eylem planımızı açıklarken birlikte yürüyeceğiz demiştik. Şehrimiz için birlikte yürüyeceğiz. Şehrimizi büyütmek ve daha fazla hizmet üretmek için birlikte yürüyeceğiz. Memleket Emektir diyoruz, bu emeği birlikte vereceğiz. Veli bey Malatya’yı çok iyi bilmekte ve yakinen tanıyan bir siyasetçimiz. İnşallah hep birlikte memleketimize hizmet edip, memleketimizi büyüteceğiz” dedi.

Kentin bütün Malatyalıların olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya’nın genelinin başkanı. Malatya’nın olumlu büyümesinde sayın Başkanımızın hizmetlerine bizlerinde olumlu katkılarının olacağını düşünüyorum. Her zaman siyasi görüş ne olursa olsun bir kentte insanların birlikte, diyalog içerisinde olması gerekir. Bütün siyasilerin amacı iyi ve güzel hizmetler üretmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hizmet üreten herkese kolaylıklar diliyorum. Daha güzel bir Malatya için hep birlikte hizmet üretiriz. Ayrıca şahsınızda bütün belediye çalışanlarının ve Malatyalıların Kurban Bayramını da kutluyorum” diye konuştu