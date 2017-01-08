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08 Ocak 2017 15:30

Ahmet Aras: “Benden istenilenin farkındayım”

Ahmet Aras: “Benden istenilenin farkındayım”

08 Ocak 2017 15:30

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ahmet Aras yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor’a katkı sağlayacağına inandığını, kendisine inananları mahcup etmeyeceğini söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ahmet Aras, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

“Gayet kaliteli ve samimi bir ortamda buldum kendimi”
Yeni takımda güzel bir ortamla karşılaştığını belirterek sözlerine başlayan Ahmet Aras, “Öncelikle transferimde emeği geçen yönetime teşekkür ediyorum. Buraya isteyerek geldim. Tabi gelirken nasıl bir ortamla karşılaşacağımız açıkçası merak ediyordum. Kampa dahil olduğumda bu soru cevabını kısa süre içerisinde buldu. Gayet kaliteli ve samimi bir ortamda buldum kendimi. İnşallah çok çalışarak ben de bu takıma katkı sunmak istiyorum” dedi.

“Benden istenilenin farkındayım”
Ahmet Aras, kendisinden istenilenin farkında olduğunu ifade ederek, “Benden istenilenin farkındayım. Bunun için elimden geleni yapacağım ve bana inananları mahcup etmeyeceğim. Taraftarımızın karşısına çıkacağım günü iple çekiyorum şimdiden. Bu sezon inşallah mutlu sona hep birlikte ulaşacağız. İrfan hocamı da tanıyorum. Gerçekten iyi bir teknik adam. Bana da çok şey katacağına hiç şüphem yoktur” diye konuştu.



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