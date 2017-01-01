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01 Ocak 2017 14:13

Ahmet Burak Solakel, Adana Demirspor ile anlaştı

Ahmet Burak Solakel, Adana Demirspor ile anlaştı

01 Ocak 2017 14:13

TFF 1. Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında bekleneni veremediği için gözden çıkarılan sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel, eski kulübü Adana Demirspor ile anlaştı.
Ligin İlk yarısında sergilediği performans teknik heyet tarafından beğenilmeyen ve ismi gönderilecek futbolcular arasına koyulan Ahmet Burak Solakel, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.
Ahmet Burak Solakel ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor’da 13 resmi müsabakada forma giydi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Ahmet Burak Solakel’in yerine sol kanat için Ergün Teber ve Bilal Aziz ile yakın temasta olduğu öğrenildi.



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