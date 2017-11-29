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29 Kasım 2017 15:55

Ahmet Pektaş Yeşilyurt ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Avukat Ahmet Pektaş , 3 Aralık’ta yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Yeşilyurt ilçe kongresinde aday olacağını açıkladı.

Ahmet Pektaş Yeşilyurt ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı

29 Kasım 2017 15:55


Avukat Ahmet Pektaş, CHP il binasında düzenlenen toplantıda partililere seslenerek, adaylığı konusunda destek verenlere teşekkür ederek, "Özellikle tüm emeği geçen ilçe başkanlarımıza, il başkanımıza, milletvekilimize ve 200 üzerinde imza toplayarak, bana çağrı yapan delege teşekkürlerim yürekte bildiriyorum. Türkiye cumhuriyet devletine Atatürk’ten, bana ise ailemde miras kalan ve Türkiye’nin birleştirici gücü alan CHP’ de Yeşilyurt ilçe başkan aday olma mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.


CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise adaylığının hayırlı olmasını dileyerek, "Ahmet Pektaş’ın genç yaşta göstermiş olduğu cesaretten dolayı kendisini tebrik ediyorum, önümüzdeki süreçte partimize önemli kazançlar sağlayacağına inanıyorum. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.




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