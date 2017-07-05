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05 Temmuz 2017 16:34

Ahmet Yazıcı Dersimspor ile sözleşme yeniledi

Malatyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor alt yapılarında forma giyen futbolcu Ahmet Yazıcı, Dersimspor ile sözleşme yeniledi.

Ahmet Yazıcı Dersimspor ile sözleşme yeniledi

05 Temmuz 2017 16:34


Malatyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor alt yapılarında forma giydikten sonra Yeşilyurt Belediyespor ile BAL’da 2 sezon oynayıp, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren 22 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz yıl profesyonel futbola geçiş yaptığı Dersimspor’da sözleşme yeniledi.


3. Lig’den BAL’a düşen Tunceli temsilcisiyle yeniden masaya oturan Yazıcı, mavi beyazlılarla rekor denebilecek bir ücret karşılığında anlaştı. 50’si peşin olmak üzere, 60 bin lirası maç başı ve primlere bölünen toplamda 110 bin liralık sözleşmeye imza atan Ahmet Yazıcı, aynı zamanda BAL’da bir savunma oyuncusu için ödenen en yüksek ücretli anlaşmalardan birini yapmış oldu.


“Tunceli’de geçen yıl şansız bir sezon yaşadık”


Dersimspor tesislerinde Kulüp Başkanı Murat Aran ve ikinci başkan Oktay Can ile imza törenine katılan genç Malatyalı, yönetim kurulunun isteği üzerine hem takım kaptanlığı yapacak hem de Tunceli’nin plakası olan 62 numaralı formayı giyecek. İmza töreninde açıklamalarda bulunan başarılı sol bek, “Tunceli’de geçen yıl şansız bir sezon yaşadık. Camiamızı üzdük. Burada çok sevildiğimi ve yeni sezonda istendiğimi gördüm. Genç bir oyuncu olarak 2. Ve 3 liglerden ciddi teklifler aldım. Ama başkanımız emaneti yeniden yerine koyup öyle gitmem gerektiğini söyledi. Statü olarak zaten profesyonel olarak devam edeceğim. Taraftarımıza yeni bir şampiyonluk borcumuz olduğunu düşünüyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz şampiyonluk için iyi bir oluşum içersindeler. İyi bir kamp ve hazırlık sürecinden sonra inşallah hedeflerimize ulaşırız” dedi.


“Malatyalı olmasına rağmen 62 numarayı ona verdik”


Ahmet Yazıcı ile yaptıkları sözleşmeden çok bir gönül bağı kurduklarını ifade eden kulüp başkanı Murat Aran ise, “Ahmet geçen yıl şans bulduğu maçlarda mücadelesiyle tüm Dersimlilerin sevgisini kazanmıştı. Geçen yıldan kadroda tuttuğumuz tek isim. Onun mücadelesi bizim şampiyonluk yolunda en önemli simgelerimizden biri olacak. Malatyalı olmasına rağmen 62 numarayı ona verdik. Kendi geleceğini riske atarak bizimle şampiyonluk yarışında daha zorlu bir yolu seçti. Taraftarımızın da camiamızın da güvenini boşa çıkarmayacaktır. İki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




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