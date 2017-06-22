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22 Haziran 2017 16:09

Aile hekimi kalp krizine yenik düştü

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Aile hekimi kalp krizine yenik düştü

22 Haziran 2017 16:09

Dr. Nusret Akpolat’ın eşi aile hekimi olan Münevver Akpolat geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.


Kernek Hasan Varol Aile Sağlığı Merkezinde doktor olan 48 yaşındaki Münevver Akpolat geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akpolat için bugün öğle namazı sonrası Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı.


Akpolat’ın eşi olan Dr. Nusret Akpolat taziyeleri kabul ederken, cenaze namazına AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile Üniversite yönetimi, sağlık camiası ve Akpolat ailesinin yakınları katıldı.


İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Dr. Münevver Akpolat’ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.




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