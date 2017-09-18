Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut:

İl Müdürü Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri mücadele ile gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verdi.

Şehit ve gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü için verdiği kutsal mücadelenin, tarih sayfalarında yerini aldığını belirten Bulut, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ile esarete alışık olmayan büyük bir millettir. Bu nedenle birçok Türk insanı şehit ve gazilik onuruna ulaşmıştır. Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız” dedi.

İl Müdürü Bulut, "Şu husus iyi bilinmelidir ki, milletimizin bekası şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza başta Çanakkale savaşı olmak üzere Sakarya’da, Dumlupınar’da yaşanan destanları ve ardındaki ruhu iyi anlatmalı, aziz vatanımızın kıymetini öğretmeliyiz. Çünkü milletin ve vatanın bekası şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.