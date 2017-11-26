AK Parti Belediye Başkanları istişare toplantısı

Kale ilçesinde bulunan otelde gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile AK Partili Belediye Başkanları katıldı. Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya’nın Büyükşehir olması ile birlikte AK belediyeciliğe yakışır hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Malatya’nın değişim ve dönüşüm de önemli bir noktada yer aldığını ifade ede Kahtalı, “AK Partili belediyeler, gerek kültürel, sosyal gerekse fiziki çalışmalar ve alt yapı çalışmaları ile göz dolduruyor. Hem ilimizde halkımızın memnuniyetini hem de genel merkezin takdirini alıyorlar, bu anlamda belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise büyükşehir sürecinden sonra idari yapılanmanın tamamlanması ile birlikte hizmetlerin aksamadan sürdüğünü belirtti. Tüm ilçe belediye başkanları ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Çakır, “Malatya’yı hızlı büyütme ve daha fazla geliştirme adına birlikte çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta, AK belediyeciliğin her noktada örnek teşkil ettiğini ifade ederek, “AK Parti belediyelerin başarısını her ortamda görüyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu oyların hakkını vermek için tüm belediye başkanlarımız gece gündüz demeden vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindedir” diye konuştu.

Çalık, Malatya’da 13 ilçeden 11’inin AK Parti Belediyeleri olduğunu ifade ederek, AK Partili belediyeler ile diğer belediyelerin farkının açıkca gözüktüğünü de sözlerine ekledi

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.