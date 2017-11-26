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26 Kasım 2017 13:55

AK Parti Doğanşehir Gençlik Kolları Başkanı Karabıyık oldu

AK Parti Doğanşehir Gençlik Kolları 5.

AK Parti Doğanşehir Gençlik Kolları Başkanı Karabıyık oldu

26 Kasım 2017 13:55

Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede Başkanlığa Burak Karabıyık seçildi.


Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Doğanşehir Gençlik Kolları eski Başkanı Mustafa Demirel, “Bu kutlu davaya gönül vermek ayrı bir sevdadır. Ben de artık bu kutlu davanın bayrağını kutlu bir insana, Burak kardeşime teslim ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni seçilen yönetime başarılar temenni etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, gençlere büyük önem verdiklerini ifade ederek, yapılan kongrelerin hayırlara vesile olmasını diledi.


Konuşmasında erken seçim tartışmalarına da değinen Çalık, "CHP’nin Genel Başkanı göreve geldiği andan itibaren, 8 seçim kaybetti. Yenilgiye doymuyor, 8-0 mağlup vaziyette ama maça devam ediyor. Şimdi ’Erken seçim yapalım’ diyor, 9-0 olmak için acelesi varmış Beyefendinin. Merak etme Allah nasip ederse 2019’daki seçimlerde fark 9-0 olacak” şeklinde konuştu.


AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise, gençlik kollarının 81 ilde aktif şekilde görevini yerine getirdiğini belirtti.


Ecertaş, "Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin güçlü olması dünya mazlumlarına umut oluyor. Geçtiğimiz hafta gençlik kollarından 160 kardeşimiz Kudüs’e gitti. Oradaki Filistinlilerin tek umudu var o da Türkiye. Ramazan’da 40’tan fazla ülkeye 100 civarında arkadaşımızı gönderdik. Hepsinin dönüşte söylediği ortak söz: ‘Ne kadar mazlum ülke varsa umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’" diye konuştu.


Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, Ak Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve partililer katıldı.




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