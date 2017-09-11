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11 Eylül 2017 17:33

AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Ahmeü Doşar güven tazeledi

AK Parti Doğanyol 6.

AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Ahmeü Doşar güven tazeledi

11 Eylül 2017 17:33

Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek liste gidilen seçimde İlçe Başkanlığına Ahmet Doşar yeniden seçildi.


AK Parti Doğanyol İlçe Kongresi ilçedeki bir sosyal tesiste gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran AK Parti Doğanyol İlçe Başkanı Ahmet Doşar, “Bizler 2014 yılında görev uygun görüldüğümüzden bu yana karınca kararınca elimizden geldiği sürece koca yürekli reisin yolunda gitmeye çalıştık. Yine çalışacağız ve bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı. Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Ahmet Doşar’a başarılar diledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül de, ‘’Doğanyol İlçe Teşkilatımız, genç, dinamik ve hareketli bir teşkilat. İnşallah daha güzel hizmetler yapılır” dedi.


Kongre süreçlerinin davaya hız verme süreçleri olduğunu kaydeden AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Doğanyollular bu güne kadar hep bizlerin yanında olmuşlardır. Bu vesile ile Doğanyollu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kongremizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Ahmet Doşar’a başarılar diledi.




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