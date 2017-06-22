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22 Haziran 2017 17:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, 2. Ordu ve şehitliği ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 2.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, 2. Ordu ve şehitliği ziyaret etti

22 Haziran 2017 17:28

Ordu Komutanlığı ile Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.


Beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, çıkışta karargah girişinde yer alan 2.Ordu eski komutanlarının albümünü de inceledi. Çalık ve beraberindekiler daha sonra Şehir Mezarlığında bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret etti. Yapılan duaların ardından şehit mezarlarını tek tek dolaşan Çalık ve beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı. Garnizon Şehitliğinin tek kadın şehidi olan Yarbay Songül Yakut’un mezarına da bir buket gül bırakan Çalık, mezarlıkta bulunan bazı şehit aileleri ile de yakından ilgilendi.


Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Çalık, bayram öncesi şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Kurtuluş savaşından bugüne bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


2. Ordu Komutanlığını ziyaret sırasında şehitler için başsağlığı dileklerini de ilettiklerini ifade eden Çalık, “İnşallah şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine de sahip çıkmak bizlerin görevi. Sonuna kadar şehit ailelerimize sahip çıkacağız. İnşallah bundan sonra şehidimiz gelmesin, analarımız ağlamasın, yürekler yanmasın istiyoruz. PKK’nın, FETÖ’nün, DEAŞ’ın ve diğer terör örgütlerinin tamamının oklarının üzerimize çevrildiği dönemde bizler birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. 15 Temmuz şehitlerimize de buradan rahmet diliyoruz. İnşallah cenabı Allah bu birliğimizi ve vatanımızı daim eyler” şeklinde konuştu.




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