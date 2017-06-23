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23 Haziran 2017 14:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürdürdüğü ‘Adalet Yürüyüşü’ ile ilgili olarak, “Yollarda adalet aranmaz, adalet milletle buluşmak, arkanıza milleti almakla olur” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

23 Haziran 2017 14:01


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sahurda basın mensupları ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Çalık, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, milletin üstün gayreti ile atlatıldığını belirterek, “15 Temmuz darbe girişiminde milletimizle birlikte darbeye karşı göğsünü siper eden, basın mensubu kardeşlerimiz de vardı. Basın mensubu kardeşlerimiz içerisinde de şehitler verdik, gazilerimiz var. Demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partilerin seçimlerle iş başına gelmesi, hükumet olması, ülkeyi yönetmesi konusunda basının vermiş olduğu destek çok kıymetli idi” ifadelerini kullandı.


16 Nisan referandumuna da değinen Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “16 Nisan yüzyıllık bir deneyimin geri bırakılmasıydı. Türkiye’nin bu dönüm noktasında, Malatya yüzde 70’le verdiği destekle tarih yazdı. 16 Nisan’da Türkiye’deki yüzde 51 buçuk ne kadar kıymetli ise yüzde 49’un da o kadar kıymetli olduğunu söyledik. ‘Eveti de hayırı da verenin başımız üzerinde yeri var’ dedik. Fakat o gün kimlerin ‘Hayır’ dediği ortadaydı. O gün PKK’nın, FETÖ’nün, DEAŞ’ın ’Hayır’ kampanyası yürüten uluslararası güçler ile birlikte hareket etiğini görmüştük. Onun Türkiye’deki orkestra şefliğini de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığını hep beraber gördük. Nasıl, gezi olaylarında orkestra şefliği yapmaya kendini namzet gördüyse, yine 16 Nisan’da ‘Hayır’ kampanyası yürütmeye çalışanlara orkestra şefliği yapmaya gayret ettiyse, bugün de yolların yürünerek aşınmayacağını biliyor ve yollara düşüp adalet arıyor. Bizim Kılıçdaroğlu’na bir tavsiyemiz var, yollarda adalet aranmaz, adalet milletle buluşmak, arkanıza milleti almakla olur. Bugün Fetullahçı Terör Örgütü, PKK, DEAŞ da bu adalet yürüyüşüne destek veriyorlar” ifadelerini kullandı.


Bir restoranda düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve basın mensupları katıldı.




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