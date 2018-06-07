Çalık, “Hem içeride hem dışarıda bu ülkeye şah çekenleri millet 25 Haziran’da mat edecek" dedi.

Türkiye her alanda olduğu gibi AK Parti ile beraber sağlıkta da reform yaparak büyük bir değişime ve dönüşüme imza attı. AK Partinin en büyük destekçi illerden biri olan Malatya’da da yapılan yatırımlarla sağlık hizmetlerinin kalitesi yükseldi. Malatya’da 2013 yılından bugüne kadar sağlık alanında 370 milyon liralık yatırım yapıldığını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “2002 yılında 12 olan hastane sayımız 2017 yılı itibariyle 25’e yükseldi. Emanet karnelerle reçetelerin yazıldığı, uzun ilaç kuyruklarının olduğunu hatırlamak dahi istemediğimiz o karanlık günlerde şimdi yoğun bakım yatak sayısı 9 iken bugün 274, ambulans sayımız 9 iken bugün 71’e ulaştık. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 96 seviyelerinde. 217 yataklı, yaklaşık 90 milyon TL bedelle yapılan Onkoloji Hastanesi, 84 kemoterapi ünitesi, 16 poliklinik ünitesi ile birlikte 6 katlı olarak tamamlanacak. Bölge için çok önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

"24 Haziran’da bu sürecin en önemli dönüm noktalarından birisi yeni bir Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemi modeliyle daha hızlı kararlar alıp hareket etme imkanına kavuşacak" diyen Çalık, Türkiye’nin artık ayağındaki prangalardan kurtulacağını ancak bundan rahatsız olan çevrelerin Türkiye’ye operasyonlar çektiğini kaydetti. 17/25 Aralık operasyonu ile başlayan süreç bugün ekonomik saldırıyla devam ettiğini savunan Çalık, "Ancak başarılı olamayacaklar. Bunlar onların son çırpınışları. Hem içerde hem dışarıda bu ülkeye şah çekenleri millet 25 Haziran’da mat edecek" diye konuştu.