AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı:

Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Keşke’ projesinin ödüle layık görülmesinin ardından tebrik ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı ve yönetimi Yeşilyurt Belediyesinin aldığı ödülün Malatya için önemli olduğunu ifade etti. Malatya’nın her anlamda yapmış olduğu hizmetlerle Türkiye genelinde ses getirmeye devam ettiğini belirten Kahtalı, “AK Parti Genel Merkezimizin ödüle layık gördüğü projeler arasında Yeşilyurt Belediyesinin ‘Keşke’ projesinin de olması İl Teşkilatı olarak bizleri onurlandırmıştır. Yerel yönetimlerin görevinin sadece fiziki yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri olmadığını sürekli tekrarlıyorduk. Yeşilyurt Belediyemizin sosyal belediyecilik alanındaki bu başarısı hepimizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yeşilyurt Belediyesi bütün belediyelere örnek olabilecek bir projeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerini kazanmıştır. AK Parti İl Başkanlığı olarak bu kıymetli başarılarıyla bizleri onurlandıran, gururlandıran Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. İnsan odaklı hizmet anlayışının ne demek olduğunu Yeşilyurt Belediyesi “Keşke” projesiyle ortaya koymuştur. Türkiye’deki AK Parti’li Belediyelerin bir yıl içerisinde yapmış olduğu hizmetler arasında ödüle layık görülen, bu başarısıyla hepimizin göğsünü kabartan Yeşilyurt Belediyesini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise AK Parti Genel Merkezimizin Yerel Yönetimler proje yarışması kapsamında ‘Keşke’ projesinin ödüle layık görülmesinin herkesin ortak başarısı olduğunu ifade ederek “Bu başarının temelinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız ve dayanışma ruhuyla hareket etmemiz vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen bu ödülü tüm Malatya adına aldım, bunun içinde ayrı bir onur duyuyorum. AK Parti Kurucu Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmenin onurunu yaşıyoruz. Bu aldığımız ödül hizmet aşkımızın daha da artmasına neden olacak. Milletimize hizmet yolunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Hizmetkârı olmaktan her zaman onur duyduğumuz aziz milletimizin her daim hizmetindeyiz” dedi.