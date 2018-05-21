AK Parti İl Başkanı Koca listeyi değerlendirdi

Listenin hayırlı olmasını temenni eden Koca, 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi.

Koca, “Demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş olan 24 Haziran seçimlerinin birinci ayağını geride bırakmış bulunuyoruz. Partilerin milletvekilliği aday listeleri bugün YSK’ya sunuldu. Partimizin de aday listeleri dolayısıyla bugün açıklanmış oldu. Ben açıklanan listelerin ilimize partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah biz AK Parti ailesi olarak bu seçimlerin önemine binaen başarılı olacağımızı ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.