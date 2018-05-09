AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı Osman Aladağ:

Osman Aladağ “ Ak Parti bir dava partisidir. Bizler makam, mevki ve hırslarımızı memnun etmek için siyaset yapmıyoruz" dedi.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde aday adayı olan Av Osman Aladağ, seçim çalışmalarını devam ettiriyor. Ak Parti’nin bir dava partisi olduğunu dile getiren Aladağ, "Kefenini giyip bu yolda hareket eden Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarında Ona yardımcı olmak, yoluna yoldaş olmak için katıldık. Bizler dava şuuruna, dava bilincine sahip kişileriz, inanıyorum ki, Malatya’da bu dava şuuru ve bilinciyle hareket edecektir” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Aladağ, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tarihten ders çıkartmamız, ülkemiz üzerinde oynan oyunları görmemiz gerekir. Türkiye’nin, Coğrafi konumu, Tarihi geçmişi ve sahip olduğu değer ve dinamikleri itibarıyla, ülkemiz üzerinde büyük oyunlar kurgulanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti, iktidara geldiği günden beri tüm oyunları bir bir bozdu. Bundan dolayı, bize evvelden beri dost olmayan ülkeler ile bizim dostumuz ve müttefikimiz gibi görünüp de, bize içten içe düşmanlık besleyen, tüm kapitalist ülkeler kendi aralarında iş birliği yaparak, Sayın liderimizin şahsında, milletimize ve ülkemize karşı ortak bir saldırıya geçmişlerdir. Onların amaçları bellidir. Ülkemize karşı, içerden ve dışardan, çeşitli kanalları kullanarak saldıran bu ortak akıl, özellikle bu seçim sürecinde milletimizin kafasını bulandırmaya çalışmaktadır. Biz bu ülke ve bu millet sevdalıları buna asla müsaade etmeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye’nin yolu, 24 Haziran seçimlerinden geçmektedir. Ümmetin son kalesi olan Türkiye’yi, bize karşı düşmanca tavır sergileyen zihniyetlere ve kapitalizme teslim etmeyeceğiz" dedi.

24 Haziran seçim sürecine girilmesiyle birlikte saldırıların arttığına dikkat çeken Aladağ, "İçerden ve dışardan yapılan hainlikler, adeta birileri tarafından maksatlı şekilde yok sayılmaya başlandı. Bu ülkeye 15 Temmuz’u yaşatanlar ve onların dış bağlantılı ortakları, halkımızın, ülkesine olan sevdasını görünce, saldırılarını, bu sefer farklı bir boyuta taşımışlar, algı operasyonları yapmaya başlamışlardır. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için uluslar arası çetelerle işbirliği yapan dış güçler ve içimizde bunlarla birlikte hareket eden bunların işbirlikçileri, bu seçimleri fırsata çevirmek için akla hayale gelmeyen oyunlar içerisine girmeye başlamışlardır. Özellikle bu süreçte, Ülkemiz, Ak Partimiz ve Liderimiz üzerinden, bazı algı operasyonları yapılmaya çalışılmakta olup bu hususta insanımızın dikkatli ve sağduyulu olması gerekmektedir" konuştu.

AK Parti’deki tüm adaylar olduğu gibi kendisinin de millete ve ülkeye hizmete talip olduklarını belirten Aladağ, " Bu niyetle aday adayı olduk, genel merkez bizi de başka arkadaşlarımızı da değerlendirip, birilerimize, bu kutlu görevi tevdi edecektir. Biz bu görev verilenlerden olsak da olmasak da bu kutlu davaya hizmet etmeyi kendimize şiar edinmiş insanlarız. AK Parti teşkilatı olarak, bizler milletvekilleriyle, il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla, kadın ve gençlik kollarıyla her daim birlikte, samimi bir niyet ve millete hizmet düsturu ile çalıştık ve her daim bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Biz AK Parti Teşkilatları olarak, Liderimizin yanında, ülkesine, milletine hizmet etmeyi kendisine görev bilmiş, bunu sevdalı bir şekilde yapan, samimi, sevdalı, büyük bir takımız. Biz dava şuuruna, dava bilincine sahip kişileriz. Nefsani bir duygu beslemeden, samimi, Salih niyetli olarak, 24 Haziran seçimleri öncesi, elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Allah, Devletimize ve Milletimize zeval vermesin, bizi içerden ve dışardan yıpratmaya çalışan düşmanlarımıza da fırsat vermesin" diye konuştu.