AK Parti Malatya milletvekili adayı Ahmet Çakır:

Say say bitmez ama CHP’nin hizmetlerini değil zulümlerini saymakla bitiremeyiz" dedi.

Çakır, 24 Haziran seçimleri kapsamında Darende ilçesini ziyaret ederek, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çakır, Darende’de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar programına da katıldı. Çakır, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, "İlçelere önemli hizmetler yaptık" dedi. Esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Çakır, 24 Haziran’da seçimlerin Türkiye için büyük önem taşıdığını ifade etti. Çakır, daha sonra Darende’de Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar programına da katıldı. Burada konuşan Çakır, Ramazan’ın İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Ülkeye hizmet etme noktasında kutlu ve hayırlı bir yola çıktıklarını dile getiren Çakır, "Ülkemize ve memleketimize hizmet etme adına yola çıktık" dedi. Çakır, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Küçük Mustafa Paşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çakır, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yüklendi. Çakır, İnce’nin açıklamaları ile ilgili "Konuşmalarında ’Şu projeyi iptal edeceğiz, yapımını durduracağız’ gibi vaatler, ana muhalefet ve bu ülkeyi yönetme adına diyecek kelime bulamıyoruz. Çok acı ve üzüntü verici bir yaklaşım. Bunu asla hoş karşılayamayız. Biz, AK Partinin hizmetlerini sabahtan akşama kadar anlatsak bitiremeyiz. Say say bitmez ama CHP’nin hizmetlerini değil zulümlerini saymakla bitiremeyiz. Dolayısıyla biz asla bizleri yönlendirmesine, yönetmesine ve siyasi algı oluşturmasına fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.