AK Parti Malatya milletvekili adayı Ahmet Çakır:

Vesayet odaklarının içeride ve dışarıda ülkemize karşı tehditkar davranışları var. Biz bunları hep sandığa gömdük. Hep sandıkta güçlü cevap verdik" dedi.

Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Eğitim-Bir-Sen ile Hizmet-İş Sendikası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Darendeliler Derneği’nin iftar programına da katılan Çakır, 3.Konak Ramazan Etkinliği’ne katıldı.

Çakır, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Eğitim-Bir-Sen ile Hizmet-İş Sendikası ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Çakır, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Seçimler son dönemlerde ülkemiz için çok kritik süreçler oldu. Sadece ülkemiz adına değil bölgemiz, İslam coğrafyası adına da önemli. Türkiye’deki seçimler Avrupa’yı ve Amerika’yı da çok yakından ilgilendiriyor" dedi.

Türkiye’nin ciddi manada bir yükselişinin olduğuna dikkat çeken Çakır, "Dünya siyaset arenasında, bölgede Türkiye’nin artık kendi çıkarları doğrultusunda siyaset geliştirebilmesi, uzun vadeli stratejik planları kendi menfaati adına ortaya koyması bunu savunabilecek hem ekonomik hem de savunma sanayisi anlamında belirli bir noktaya gelmesi tabi bütün dengeleri tabi Avrupa’da da, küresel yapılar içerisinde de güçler yerinden oynadı" şeklinde konuştu.

Dış vesayetlerle birlikte ülke içerisindeki sendikaların da ülke siyasetine yön verdiği dönemlerin olduğunu belirten Çakır, "İşadamlarının ülke siyasetine yön verdiği, bazı kuruluşların farklı amaçlara yöneldiği, ülkeyi savunması gereken güvenlik birimlerinin dahi artık dış vesayet kontrolü altına girmiş, ülkeyi dizayn eden, siyasete şekil veren, sürekli muhtıra ve darbeler üzerinden Türkiye’nin kendi dinamiklerini, ekonomik, siyasi bağımsızlığını ve gücünü oluşturmaması adına her türlü yapıyı geçmişten beri gördük" ifadelerini kullandı.

Çakır, AK Partinin halkın içerisinden çıkan, halkı temsil eden bir anlayış içerisinde olduğunu kaydederek, "Bizim tek amacımız insana hizmet etmek. Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla, ibadet aşkıyla yaptığımız hizmetler" dedi.

Darendeliler Derneği’nin iftar programına da katılan Çakır, konuşmasında şunları söyledi:

"Hayırlı bir yola çıktık. 9 yıl belediye başkanlığı görevi yaptık. Tabi bu süre içerisinde gerçekten sizlere layık olmaya çalıştık. Malatya’ya layık olmaya çalıştık. Ama 9 yıl içerisinde yapılan hizmetleri onlarca, yüzlerce hatta binleri bulan projelerle Malatya çok büyük bir değişim yaşadı. Yeniden bir şehirleşmeyi yaşadı. Yeniden inşa edilen şehir oldu. Yeniden kurulan bir altyapıyla birlikte sanatsal ve kültürel anlamda değişen bir Malatya’ya bu dönem içerisinde tamamladık."

Çakır daha sonra 3. Konak Ramazan etkinliği’ne katıldı. Etkinlikte konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bu topraklar, bu millet çok sıkıntılar yaşadı, çok hainler gördü. Ucu dışarıda olan, içeriden yönetilen bir alçaklar gördü. Bir gün ismi FETÖ, bir gün DEAŞ, bir gün PKK/PYD, bir gün DHKP-C oldu. Alfabenin bütün harflerini birleştirerek bu milleti bölmek, parçalamak isteyenlerin ardı arkası kesilmez. Ama bu milletin birliği ve beraberliği tüm hain planları yenmiştir, onlar hain planlarının altında kalmışlardır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise ülkeyi geleceğe taşıyacak kadroları doğru kararlarla seçebilmenin önemli olduğunu değindi. Çakır, her ülkenin yönetim, yöneticiler, hükümetleri ve başkanlarıyla geliştiğini kaydederek, "Çünkü dünya bir kaos ortamı, özellikle coğrafyamız. Ülkemiz gerçekten ekonomik, siyasi saldırı altında. Vesayet odaklarının içeride ve dışarıda ülkemize karşı tehditkar davranışları var. Biz bunları hep sandığa gömdük. Hep sandıkta güçlü cevap verdik. İnşallah 24 Haziran’da da en doğru kararı sizler vereceksiniz. Ülkemiz adına, tüm bölge barışı adına, dünya barışı adına inşallah hayırlı, güzel bir netice ortaya çıkar" diye konuştu.