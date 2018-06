Kahtalı, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Mücelli Caddesi, İnönü Caddesi, Kiğılı Pasajı esnaflarını ziyaret ederek, Karagöz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak bir dizi esnaf ziyaretinde bulundu. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler için destek isteyen Kahtalı, "AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek istiyoruz. Güçlü bir meclis diyoruz" dedi.

Kahtalı, daha sonra seçim çalışmaları kapsamında Karagöz Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Karagöz bizim gözümüz. Karagöz olunca bizim için akan sular durur" dedi. Başkan Polat, 24 Haziran’ın önemini Karagözlülerin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir şekilde seçmemiz lazım. Birlemiş Milletlere, Avrupa’ya gittiğinde sırtını millete yaslaması gerekiyor. Onu 50 artı bir kişiyle değil daha üst noktalara götürmeliyiz. Yüzde 60’la destek vermeliyiz. Cumhurbaşkanımızın yanında yeni hükümet sistemine göre birde meclisi seçeceğiz. Meclis artık tamamıyla profesyonel olarak yasamayla uğraşacak. Bakanlar meclisten olmayacak. Uzman bir Bakanlar Kurulu olacak. Mecliste tamamıyla hükümetin yasalarını, anayasalarını, kanunlarını çıkaracak. Güçlü bir meclis, hükümet olacak. Bunun sonucunda da güçlü bir Türkiye olacak. Türkiye’nin şahlandırılması için 24 Haziran’da tercihimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Hakan Kahtalı ise şunlar söyledi:"Önümüzde bir 24 Haziran var. Allah nasip ederse 24 Haziran’da 12 seçimde nasıl ki AK Parti mühürlerini bastıysak, inşallah Malatya yine büyük bir tarih yazacak”.

Kahtalı, ülkenin birçok badirelerden geçtiğini anlatarak, "Bir yola çıktık. Bu yolda da siz Karagözlü hemşerilerimizle birlikte bir mücadelenin içerisine girdik ve yine bir taraf olma zamanı geldi. Olacağımız tarafın bize hem dünya hem de ahirette getirecekleri neler onlara bakmamız lazım. AK Parti 2001’de kuruldu ve bugüne kadar her zaman milletin değerlerine sahip çıkmış ve geleceği için ülkemizin önünde hangi engeller varsa kaldırarak, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmek için tüm gayretini ortaya koymuş bir partidir. Yola çıktığımızda rahmetli Menderes’in sözü olan ’Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’, ’Biz kefenimizi giyip, çıktık’ diyen bir liderle yola çıktık. O liderde, bu milletin gönlüne taht kurmuş; Recep Tayyip Erdoğan. Allah’a hamdolsun her zaman milletinin yanında oldu. Milletine rağmen siyaset yapanlarla her zaman mücadele etti. Hem içerideki hem de dışarıdaki hainlerle mücadele etti. Ülkemizin kalkınması, terörden arınması, refahının artması, gençlerimize iş ve aş bulmak için çalıştı” diye konuştu.

24 Haziran akşamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devlet başkanı, çok güçlü bir meclisle destek vererek, ikinci bayramı yaşayacaklarını belirtti.