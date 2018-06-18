AK Parti Malatya milletvekili adayı Hakan Kahtalı:

Kahtalı, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret ederek, hem partililer hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Akçadağ ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Kahtalı, Ramazan Bayramı sonrası 24 Haziran’da ikinci bir bayramı yaşayacaklarını ifade etti.

Kahtalı, Akçadağ’ın her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tam destek verdiğini ifade ederek, "Biz Akçadağ’ı, Akçadağ’da bizi çok iyi bilir. AK Parti kurulduğu günden beri cumhurbaşkanımızın arkasında aslanlar gibi durmuş olan bir ilçemiz. Akçadağ’da biz yüzde 90 oy alıyoruz. Akçadağ her zaman aslanlar gibi çizgisini ve tarafını net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

Türkiye’nin birçok badireler atlattığını kaydeden Kahtalı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemiz sıkıntılı dönemleri atlatmış ve ülkemiz kurulduğu günden bugüne mücadelesini sürdürmüştür. Şimdi bir yol ayrımına geldik. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz yüzyıllık bir ülke değiliz. 700 yıllık Osmanlı, 250 yıllık Selçuklu geçmişi olan bin yıllık bir medeniyetiz. Biz, dünyaya tarih yazmış bir ülkeyiz. Dünyaya tarih yazmış bir milletiz. Bizi bir başka anlamda bölmeye, parçalamaya, küçük düşürmeye, dünya nezdinde yok saymaya hiç kimsenin, hiçbir devletin gücü yetmez. Bunlar defalarca denediler, sıkıntıları önümüze çıkarttılar ama her seferinde milletimizin sağlam, inançlı duruşu, Allah’a, milletine, bayrağına, devletine, ezanına olan bağlılığıyla bütün sorunları hallettik."

"Bugün birlik günü” diyen Kahtalı, "Bugün bir arada, el ele vermek ve bütün mücadeleleri vermek günüdür. Bizim bu ülke, vatan ve toprak için canını vermiş şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bundan sonrada mücadelemiz devam edecek. Afrin’e gittik, orada 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi Kandil’de de bu ülkeye uzanacak eller varsa o elleri kırmaya gittik. Bu ülke, hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınır dışında ülkemize gelebilecek her türlü saldırıyı yok edebilecek güce sahip. Artık bu ülkenin önünde Allah’ın izniyle kimse duramaz" şeklinde konuştu.

Kahtalı, ülkenin bir yol ayrımında olduğunu ifade ederek, "24 Haziran’da da güçlü bir meclisle, güçlü bir devlet başkanıyla bu ülke artık önü açılmış, dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisinin içerisine girebilecek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kavuşabilecek duruma gelecek. Bizi zaman zaman denediler. Alevi-Sünni ayrımı yapmaya çalıştılar. Kürt-Türk ayrımı yapmaya çalıştılar. Radikal İslamcı, anti laik yapmaya çalıştılar. Ama bu millet ne Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımı yapmadı, sorun yaşamadı. Milletimiz bu oyunları gördü. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlerin oyunlarına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da Türkiye’nin önemli bir seçime gideceğine dikkat çeken Kahtalı, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızı güçlü tutmazsak, kullanacakları kuklaları işbaşına getirecekler. Ülkemizin önüne başka badireler koyacaklar. Biz o badirelerle uğraşırken, ülkemizin kaynaklarını sömürecekler. Milletimiz oynanmak istenen oyunları iyi biliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Her bir oyun büyük önemi var."

Kahtalı, seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Doğanşehir ilçesini gezdi ve ziyaretlerde bulundu.

24 Haziran’da Türkiye’nin bir yol ayrımına gireceğini ifade eden Kahtalı, "24 Haziran bir makas değişimi olacak. Yüzyıllık Parlamenter Sistem’den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçeceğiz. Bu sistem daha güçlü karar alma, hızlı bürokrasi, engel ve sıkıntıları anında yerinde çözüme kavuşturacak. Koalisyonlar ve çift başlılıklar bu ülkede bir daha olmayacak. Sağlam bir iradeyle bu ülke yönetilecek" diye konuştu.