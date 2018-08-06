64-65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt’ta Çırmıhtılılar Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yeşilyurt’un gelişmesi ve kalkınması üzerine projelerin konuşulduğu toplantıda Tüfenkci, coğrafyası, insanı ve yemeğiyle kendine has özellikler barındıran Yeşilyurt’un girişimci, ticari ve sanayici ruhunun tüm bölgeye yayılmasını istediklerini belirtti.

Yeşilyurt’u büyütürken, kadim Yeşilyurt’un yok olmasını istemediklerini vurgulayan Tüfenkci, Yeşilyurt’u sadece burada yaşayan 2-3 bin kişi ile de sınırlamamak gerektiğini, Malatya’da, İstanbul’da ve başka illerde de çok sayıda Yeşilyurtlu olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye’nin farklı yerlerindeki Yeşilyurtlular ile olan bağı güçlendirmek gerektiğine işaret ederek, “Bunun için Yeşilyurt’a butik oteller ve yöresel yemeklerin satıldığı yerler kurmak istiyoruz. Yeşilyurt’u butik oteller, kafeler ve lezzet vadisi haline getirmek konusundaki projeyi Yeşilyurt Belediyemiz ile birlikte ortaya koyduk ve takip ediyoruz. Yeşilyurtlu olup Yeşilyurt’ta evi kalmayan bir sürü hemşehrimiz var. İnsanlar kendisi biliyor ama çocukları, torunları bilmiyor. Onları senede birkaç gün bir otobüse hapsedip 1 - 2 gün gezdirmek şeklinde değil, 3-5 aileyi davet ederek VİP misafir olarak ve rehber eşliğinde gezdirecek bir sistem olmasını istiyoruz” dedi.

Yeşilyurt’un turistik potansiyelini artırmak amacıyla Yerşilyurt’ta yapılacak çay ıslah projesini önemsediklerini dile getiren Tüfenkci, “Yukarı çarşının yenilenmesi, meydanı ve diğer alanları da entegre ederek yürüyüş yolları ve gurme faaliyetleriyle alanlar oluşturmamız lazım” diye konuştu.

Tüfenkci, Yeşilyurt’a tekstil ve dokuma müzesi ile kültür evi kazandırmak istediklerini de sözlerine ekledi.