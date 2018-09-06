AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci:

AK Parti eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TÜRK-İŞ ve bağlı sendikaların istişare toplantısına katıldı. Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, Malatya ve Türkiye’nin herkesin ortak paydası olduğunu, ülkenin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığının her şeyin üstünde olduğunu kaydetti. Malatya’nın rekabetçi olmasının ve yaşanılan coğrafyanın insanları mutlu eden ve bereketlendiren bir yapıda olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bunun için de şehrin bileşenlerinin birlikte hareket edebilmesi, istişare kültürünün ve ortak aklın olabildiğince gerçekçi ve yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.

Tüfenkci, sendikaların temsil ettiği kitlelerin sorunlarını taşımak ve çözme noktasındaki gayretlerinin, ilin sorunlarına duyarlı olmalarının ve geliştirdikleri fikirlerin önemli bir değer olduğunu ifade etti. Türk-İş’in gayretleri ve kendilerinin de çalışmalarıyla hızlı treni Malatya’ya kazandıracaklarını vurgulayan Tüfenkci, hızlı tren uygulamasının 2019’da başlatılacağını bildirdi. Tüfenkci, lojistik merkezde de epeyce bir mesafe kaydedildiğini aktararak, 2019’da projelerin bitirilip temellerinin atıldığı bir konuma getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye’de yapılması gereken önemli hususlardan birisinin de demiryollarının taşıma konusunda rekabetçi hale getirilmesi olduğunu belirten Tüfenkci, “Var olan potansiyeli daha da harekete geçirerek hızlandırmak gerekiyor. Sanayici arkadaşlara demiryollarını özellikle kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Malatya 6’ncı bölge teşviklerinden faydalanan ve ciddi anlamda yatırım çeken bir il haline geldi. Organize sanayide yer tahsis ettiğimiz her yerin alıcısının olduğu ve inşaatlarının başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Biz lojistik merkezle 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanan bir il olarak Malatya’yı biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Beşinci işletme Malatya’da ve yük taşımacılığında Türkiye’de önemli bir yere sahip. Bu anlamda daha rekabetçi bir hale getirebilmek için fiyatlandırma ve hız konusunda bir takım avantajları sağlamak için bir dosyayı gerek genel müdürümüzle, gerek bakanımızla gerekse de Cumhurbaşkanımızla inşallah paylaşacağız” dedi.

Tüfenkci aPelitli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Özellikle bir takım kesimlerin Türkiye’yi dize getirmeye çalıştığını vurgulayan Tüfenkci, “Kurdukları oyunları bozan bir Türkiye olmasın diye adı konulmamış bir şekilde ekonomik bir savaş yürütülüyor. Bunun yansımalarını yaşadığımız şu günlerde bizlerin de fırsatçılara fırsat tanımamamız lazım. Bunları bahane ederek vurgun yapmak isteyen, finansal araçlarla yapılan saldırıları bahane ederek haksız kazançlar sağlamaya çalışanlara devlet ve hükumet olarak gerçekten göz açtırmayacağız. Nitekim un’da alınan bir takım düzenlemeler, diğer maddelere de yayılacak. Biz burada birliğimizi, beraberliğimizi, yardımlaşma duygularımızı en üst düzeye çıkardığımız zaman tıpkı Kurtuluş Savaşında, Çanakkale’de, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bu mücadeleyi de hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.