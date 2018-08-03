Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 17:19

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı:

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Terör örgütlerinin tamamının ortadan kaldırılması için birlik ve beraberlik gerekiyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı:

03 Ağustos 2018 17:19

Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayana kadar bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında Akçadağ İlçesi ile Aydınlar, Gölpınar, Ören, Bölüklü, Bahri, Şeyhler ve Aksaray Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Kahtalı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Seçimden sonra almış olduğumuz vekaletin gereğini yerine getirme adına hemşehrilerimizle bir arada olalım dedik. 24 Haziran’da Malatya’mız Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir destek vererek, yeniden Türkiye’de birinci parti konumuna getirdi. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırdığımız devlet başkanı olarak cumhurbaşkanımızı seçmiş olduk. Akçadağ’ın bunda büyük desteği var. Akçadağ her zaman duruşuyla, net tavrıyla cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizlere büyük destekler verdi. Bundan sonrada genel ve yerel hizmetlerde yapabileceğimiz ne varsa sizlerle birlikte olacağız. Ülkemizi kalkındırmak, huzur ve refah içerisinde yaşatmak için birlikte el ele vereceğiz. Ülkemizi daha ilerilere taşıyacağız"dedi.


Kahtalı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit olmasına ilişkin, "Bu terör örgütlerinin tamamının ortadan kaldırılması için birlik ve beraberlik gerekiyor. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayana kadar bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar oyun kurmaya devam edecekler, bizlerde halkımızla el ele verip bunların üstesinden geleceğiz. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç