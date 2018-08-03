AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı:

Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayana kadar bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında Akçadağ İlçesi ile Aydınlar, Gölpınar, Ören, Bölüklü, Bahri, Şeyhler ve Aksaray Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahtalı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Seçimden sonra almış olduğumuz vekaletin gereğini yerine getirme adına hemşehrilerimizle bir arada olalım dedik. 24 Haziran’da Malatya’mız Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir destek vererek, yeniden Türkiye’de birinci parti konumuna getirdi. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adlandırdığımız devlet başkanı olarak cumhurbaşkanımızı seçmiş olduk. Akçadağ’ın bunda büyük desteği var. Akçadağ her zaman duruşuyla, net tavrıyla cumhurbaşkanımıza, partimize ve bizlere büyük destekler verdi. Bundan sonrada genel ve yerel hizmetlerde yapabileceğimiz ne varsa sizlerle birlikte olacağız. Ülkemizi kalkındırmak, huzur ve refah içerisinde yaşatmak için birlikte el ele vereceğiz. Ülkemizi daha ilerilere taşıyacağız"dedi.

Kahtalı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit olmasına ilişkin, "Bu terör örgütlerinin tamamının ortadan kaldırılması için birlik ve beraberlik gerekiyor. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayana kadar bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar oyun kurmaya devam edecekler, bizlerde halkımızla el ele verip bunların üstesinden geleceğiz. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.