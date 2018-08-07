AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı:

Milletvekili Kahtalı, Malatya’daki temasları kapsamında Bakırcılar Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kahtalı, vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti.

Tek tek esnafları gezen Kahtalı, "Bakırcılar Çarşısındaki esnaflarımız ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar diledik. Dua ve destekleriyle bizlerin her zaman yanında olan tüm esnafımıza müteşekkirim" dedi.

Kahtalı, AK Parti hükümetlerinin 16 yılda büyük hizmetler ve yatırımlar yaptığını kaydederek, "16 yıl içerisinde hem ekonomimizi büyüttük hem de ülkemizin huzur ve refahını daha üst seviyeye çıkartabilmek için terörle mücadele ettik ve başarılı olduk" şeklinde konuştu.

Türkiye’yi ve Malatya’yı daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade eden Kahtalı, "Biz her zaman bir ve beraber olacağız. Daha kuvvetli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte el ele vereceğiz. Kesinlikle ayrımcılığa ve aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Memleketimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hem Türkiye hem de Malatya’mızı daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.