AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "Malatya'mız gerçekten değişiyor ve büyüyor. Ülkemizin konjonktüründe çok hızlı büyümüş gerçekten gelişmesini ileri safhaya taşıyan bir il. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde her konuda nereden bakarsanız bakın önemli bir noktaya gelmiş bir ilimiz. Türkiye'de kendinden bahsettiren ender illerimizden biri" dedi.

Milletvekili Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında yeni hizmete girecek, 75 yataklı yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi olan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'yı makamında ziyaret etti.

Kahtalı, Malatya'daki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile beraber yeni hizmete girecek, 75 yataklı yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi olan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Başhekimimizin yoğun gayretleri ile bakanlığımızın, hükümetimizin destekleri ile inşallah Yeşilyurt'umuz modern bir hastaneye kavuşmuş olacak. Aslında standartlar anlamında lüks hastane diyebileceğimiz bir hastane. İnşallah hemşerilerimiz sağlık hizmetlerine buradan en kolay ve en rahat şekilde ulaşmış olacaklar" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise hastanenin çok kısa bir süre içerisinde hizmete gireceğini kaydetti.

Hastanenin hem Malatya hem de bölgeye hizmet vereceğini aktaran Kahtalı, "Türkiye'de, Malatya sağlıkta gerçekten çok önemli bir noktaya geldi. Memnuniyet anlamında baktığımızda ilimiz ülkemizin tamamında da bu böyle. Üst düzeyde olması ile beraber ilimizde de yüzde 90'ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu. Hem eğitim ve araştırma yani eski adıyla yeni devlet hastanemiz hem de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin diğer hastanelerimiz ile birlikte vermiş oldukları hizmetle beraber inşallah Malatya'da vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kahtalı, daha sonra AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek, İhsan Koca başkanlığında oluşan yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, "Milletvekilimiz, partimize geçmiş dönem il başkanımız olarak hizmet ediyordu. Şimdi milletvekilimiz olarak partimize ve Malatya'mıza hizmet ediyor. Ben kendilerine yeni dönemde milletvekili olarak hem Türkiye'miz için hem partimiz için hem de Malatya'mız için yapacağı hayırlı hizmetlerde başarılar diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın mecliste çalışma arkadaşları olarak hükümetimizle beraber parti genel merkezimizle beraber hayırlı hizmetlere imza atacaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın partinin kuruluşunda büyük emeklerinin olduğunu ifade ederek, çizgisini bozmadan bugüne kadar hizmetini sürdürdüğünü belirterek, "Bu süreçte il yasama ayını başlaması ile beraber inşallah biz her zaman partimizin emrinde olduğumuzu ve partimizin bize vereceği bilgiler doğrultusunda ilimize ülkemize yapabileceğimiz çalışmalar neler inşallah bizde bu yönde bütün vekil arkadaşlarımızla birlikte gayret içerisinde olacağız" dedi.

Malatya'nın büyüyen, değişen ve gelişen bir il olduğunu dile getiren Kahtalı, "Malatya'mız gerçekten değişiyor ve büyüyor. Ülkemizin konjonktüründe çok hızlı büyümüş gerçekten gelişmesini ileri safhaya taşıyan bir il. Sağlıkta, ulaşımda, eğitimde her konuda nereden bakarsanız bakın önemli bir noktaya gelmiş bir ilimiz. Türkiye'de kendinden bahsettiren ender illerimizden biri. Yeni kurulan Turgut Özal Üniversitemiz ve yeni açılacak olan hastanelerimiz ile birlikte inşallah Malatya'mıza hizmet etmek için gayret içerisinde olacağız. Tabi bizim alacağımız bilgiler, doneler siyasi olarak il başkanlığındadır. İl başkanımızın bize vereceği buradaki görevler ilimizdeki yapacağımız çalışmaların, programların tamamı merkezi burasıdır bizde burada kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte el ele vereceğiz. Hep birlikte inşallah başkanımızla beraber Malatya'mıza hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bize emanet etmiş olduğu bu görevleri inşallah layıkıyla yerine getirmek istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kahtalı, birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerin süreceğini belirterek, "Aramıza her hangi bir fitne sokmak isteyenler böyle aramıza soğukluk sokmak isteyenlere biz asla bu güne kadar fırsat vermedik, bundan sonrada asla vermeyiz. Hepimizin aynı bir davası var; davamız sadece memleketimize ülkemize hizmet etmek. Cumhurbaşkanımıza layık birer birey, nefer olarak çalışmak. Tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bu ülkede, bizlerde inşallah mücadelemizi hep birlikte bir elin beş parmağı nasıl kilitlendiğinde yumruk oluyorsa aynı o şekilde inşallah tek bir yumruk olarak hizmet edeceğiz" diye konuştu.